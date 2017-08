Premier League : 10 sénégalais en lice

Il seront 10 sénégalais engagés d'entrée pour la reprise de la Premier League anglaise, qui va reprendre ses droits, ce week-end, pour le compte de l'exercice 2017-2018. Après plus d'un mois de pause, les Lions d'Angleterre tenteront de faire bonne figure. Les plus célèbres

, Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté, lutteront certainement pour une place européenne, à défaut de s'offrir la couronne d'Angleterre, un championnat réputé dur. Ils feront partie des joueurs les plus attendus, pour porter leurs clubs respectifs vers un sacre en Premier League anglaise. Mais, cela ne sera pas facile. Gana, Cheikhou et Mané auront à faire face à des habitués du "Big 4".



Les 10 sénégalais en lice



1- Sadio Mané (Liverpool, milieu 25 ans)

2- Idrissa Gana Guèye (Everton, milieu 27 ans)

3- Baye Oumar Niass (Everton, attaquant 27 ans)

4- Cheikhou Kouyaté (West Ham, milieu 27 ans)

5- Diafra Sakho (West Ham, attaquant 27 ans)

6- Nampalys Mendy (Leicester City, attaquant 29 ans)

7- Mame Birame Diouf (Stocke City, attaquant 29 ans)

8- Pape Ndiaye Souaré (Crystal Palace, défenseur 27 ans)

9- Henri Saivet (Newcastle, milieu 26 ans)

10- Mouhamed Diamé (Newcastle, milieu 30 ans)