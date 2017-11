Précision du Commandant Omar Kane sur l’incendie de Pac Lambaye : « Le feu était déjà maîtrisé avant l’intervention de l’Armée française...Aucun blessé, pour l'heure »

Dakaractu a recueilli la version du commandant Omar Kane des sapeurs-pompiers suite à l’incendie qui a ravagé Pac Lambaye. Ce dernier, avec des informations précises, revient sur les causes du sinistre et les mesures arrêtées pour circonscrire le feu. Nous le citons in extenso.

Les sapeurs alertés à 5 h du matin

« C’est ce matin à 5 heures 44 qu’on a été alerté. A l’intérieur de la Mairie de Pikine nous avons une caserne de sapeurs-pompiers. Ce qui fait qu’à 5h 45, nos premiers éléments étaient déjà sur les lieux. Et ensuite, les renforts sont venus des différentes casernes comme Malick Sy, Dieupeul, Guédiawaye, et les Parcelles assainies. Nous avons engagé 23 engins dont 8 fourgons pompes-tonnes ; 3 grandes citernes de grande capacité dont 2 citernes de 30 000 litres et une de 10 000 litres. Pourquoi ces citernes ? Parce que nous sommes dans un secteur dépourvu de bouches d’incendies (l’appareil qui permet aux sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux d’intervention de se brancher pour avoir de l’eau en permanence). Etant donné que nous n’avons pas partout ces bouches d’incendie, nous avons jugé utile d’avoir de grandes citernes pour pallier à ces défaillances. En plus de ces citernes, nous avons engagé 4 ambulances.

Pour l’heure, aucun blessé

Apparemment, on ne peut pas dire qu’il y a des blessés. Personne n’est venu nous dire qu’il est blessé à l’intérieur de ce sinistre. Parmi les sapeurs-pompiers, touchons du bois, on n’a pas encore dénombre de blessé. On va voir ce qui va se passer, mais pour le moment, on ne peut pas s’avancer. La difficulté : le Pac Lmabaye c’est matériel très combustible à fort potentiel calorifique qui a fait que le feu était très intense. Les populations ne nous ont pas facilité le travail, parce qu’au départ il n’y avait pas les forces de police.

A propos de l’intervention de l’armée française

L’Armée française, comme vous le savez, ce sont nos amis, Avec les moyens que nous avons engagé, à nous seuls, lorsqu’ils venaient, le feu était déjà maitrisé ».