Précision de Me Sidiki Kaba sur la vente de migrants en Libye: «2499 Sénégalais ont été rapatriés de janvier à nos jours »

Le chef de la diplomatie sénégalaise a balayé les accusations selon lesquelles l’Etat n’a pas apporté le soutien qu’il fallait aux candidats à l’émigration perdus dans le désert libyen. « Ce qui se passe en Libye est contraire à tout ce qu’on peut appeler d’humain », s’est désolé Me Sidiki Kaba. Rappelant que le Président Macky Sall est le premier chef d’Etat africain à avoir fait publier un communiqué sur cette affaire et à saisir toutes les instances internationales, notamment l’Union africaine, pour rendre justice.

Sur ce registre toujours, éclaire-t-il : «2499 Sénégalais ont été rapatriés de janvier à nos jours ». Il se souvient que tous tant qu’ils sont, ils ont bénéficié de la part du gouvernement, d’une assistance juridique et d’une somme de 100 000 F Cfa, chacun.

Auparavant, Me Sidiki Kaba, qui était face aux députés ce samedi dans le cadre des débats budgétaire, a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité qui prévaut entre le Sénégal et ses voisins. « Vous ne pouvez pas déménagez de là où vous êtes. Quand il y a le feu tout près de vous, prenez le saut d’eau et faites attention à la direction du vent », a-t-i averti. Il a toutefois maintenu que « l’intérêt du Sénégal et des Sénégalais sera défendu » quel que soit le prix attaché aux bonnes relations diplomatiques avec les pays voisins.