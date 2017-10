Pr Hamidou Dia, conseiller spécial du Président de la République : " Macky Sall n'est pas un Dieu ni un demi Dieu, c'est un homme qui mène sa barque pour l’émergence du Sénégal "

Le conseiller spécial du président de la République pour les affaires culturelles avance que Macky Sall a fait mieux que ses prédécesseurs, car beaucoup de choses ont été faites dans sa politique culturelle. Dans cet entretien accordé à Dakaractu, l’écrivain, critique littéraire et d'art, Docteur ès Lettres et professeur de philosophie évoque des sujets comme le rapport entre pouvoir et opposition, les notions de démocratie et de citoyenneté. Pour le Pr Hamidou Dia, Macky Sall n'est ni un Dieu ni un demi Dieu, c'est un homme qui mène sa barque pour l’émergence du Sénégal...