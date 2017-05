Poutine appelle Macron à "surmonter la méfiance mutuelle"

"Les citoyens français vous ont fait confiance pour diriger le pays dans une période difficile pour l'Europe et pour l'ensemble de la communauté internationale", écrit le président russe dans un message de félicitations rendu public par le Kremlin. "Dans ces conditions, il est particulièrement important de surmonter la méfiance mutuelle et d'unir nos forces pour assurer la stabilité et la sécurité internationales."



Le président de la commission d'information de la Chambre de la Fédération, Alexeï Pouchkov, a lui estimé que "la déception (allait) s'installer très vite" chez les électeurs de M. Macron, qui hérite selon lui d'un "pays scindé, divisé".