Poutine annonce la signature d'un accord de cessez-le-feu

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Damas et l'opposition armée et un accord sur des négociations de paix.



"Trois documents signés"

"Trois documents ont été signés: le premier est entre le gouvernement syrien et l'opposition armée sur le cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien", a déclaré M. Poutine, en précisant qu'un autre document porte sur des négociations de paix.



L'armée syrienne a confirmé ce cessez-le-feu total à partir de minuit, via un communiqué.



