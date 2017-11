Poursuite du dialogue politique : Les recommandations de la Convergence Libérale et Patriotique

Le ministre de l’intérieur avait convoqué Mardi dernier le premier dialogue politique de l'ére Aly Ngouille Ndiaye, mais aussi post élections législatives . Alors que les divers partis devraient se retrouver demain Vendredi, la Convergence Libérale et Patriotique – CLP, elle, pense que quelques recommandations de plus pourraient aider à des élections plus transparentes.

Ainsi la CLP - propose que la question sur le regroupement de toutes les élections (locales, législatives et Présidentielle) ; la désignation d’une personnalité et, ou structure chargée de superviser les élections ; mais aussi une rationalisation des partis ; ainsi que la question du financement des partis, soient ajoutés aux points à discuter. La CLP pense qu’une discussion sérieuse autour de ces questions devrait permettre d’avoir des élections plus transparentes, par conséquent apaisées.