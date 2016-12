Pourquoi la dernière minute du mois de décembre durera-t-elle une seconde de plus?

La dernière minute du mois de décembre durera 61 secondes en raison de l'introduction d'une seconde intercalaire, a indiqué il y a quelques jours le service international de la rotation de la Terre et des systèmes de référence (IERS). Dans le monde entier, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, en "temps universel coordonné" UTC (souvent appelé GMT de façon obsolète), la minute entre 23H59 et 00H00 durera une seconde de plus que la normale. En Belgique, la seconde intercalaire devra être introduite le 1er janvier à 1h du matin.



Réconcilier deux échelles de temps



Par cette seconde additionnelle, il s'agit de réconcilier deux échelles de temps: celle du Temps universel (TU) basé sur la rotation de la Terre et sa position par rapport aux astres et celle du Temps atomique international (TAI), défini depuis 1971 à partir du parc mondial d'horloges atomiques. Lorsque le Temps universel Coordonné (UTC) a été créé en 1972 par un accord international, il a été convenu que l'écart entre les deux ne devait pas dépasser 0,9 seconde. Au-delà, une seconde intercalaire doit être insérée dans le temps UTC.



27 secondes rajoutées depuis 1972



Depuis 1972, 27 secondes (en comptant celle du 31 décembre) ont été rajoutées. La seconde intercalaire résulte essentiellement du fait que la seconde de temps atomique a été choisie trop courte par rapport à la seconde de la rotation de la terre de notre époque.