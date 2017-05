Pourquoi Rihanna a largué Benzema

En juin 2015, Rihanna et Karim Benzema avaient affolé les gazettes. Aperçus à plusieurs reprises ensemble ou dans la même boîte de nuit, de New York à Los Angeles, la popstar et le footballeur étaient tout bonnement inséparables.



De quoi alimenter les plus folles rumeurs, alors qu’un proche de la Barbadienne avait affirmé au magazine britannique Look qu’ils étaient bien en couple et même que la "Good Girl Gone Bad" avait "vraiment l’impression d’avoir rencontré celui qu’il lui fallait."



"Difficile de rivaliser"



Mais l’histoire n’aurait pas duré, et on ne les a plus jamais revus ensemble depuis. D’après Donbalonrosa.com, la chanteuse a estimé "qu’il était préférable qu’ils restent amis." Car celle-ci aurait avoué au Madrilène qu’elle était toujours amoureuse de son ex-petit ami, le chanteur Chris Brown, qui l’avait pourtant agressée en 2009.



Toujours selon le site espagnol, elle aurait ainsi dit à "KB9" qu’elle ne voulait pas "lui briser le cœur" et qu’il était "difficile de rivaliser" avec Chris Brown…