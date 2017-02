Pourquoi Donald Trump fait tout pour éviter de tenir la main de Melania

Pour la première fois depuis la cérémonie d'inauguration, Melania Trump a fait une apparition publique aux côtés de son mari. Le président avait emmené son épouse avec lui lors d'une visite à Palm Beach en Floride. Une image a surpris les plus attentifs: à leur arrivée à l'aéroport, le président a semblé éviter la main de Melania.



On ne tient pas la main de Donald Trump n'importe quand ni n'importe comment. Le président américain n'aime visiblement pas s'afficher avec Melania. Alors que la First Lady a tenté de lui prendre la main à la sortie de l'avion, le président des Etats-Unis a rapidement retiré sa main pour saluer la foule. L'expression sur le visage de Melania en dit d'ailleurs assez long sur son ressenti à ce sujet...



Selon Patti Wood, une experte en langage corporel, le comportement de Trump donne idée de son état d'esprit. "Quand les couples sortent en se tenant la main, ils donnent l'image d'une unité", indique-t-elle dans le Daily Mail. "Selon moi, Trump veut surtout être vu comme le président tout puissant qui agit seul. C'est son choix."



"Il ne veut pas tenir sa main publiquement alors que c'est son souhait. Trump lui a clairement fait comprendre: 'Non, on ne fait pas ça publiquement'."