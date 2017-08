Pour vol d’un téléphone : Le garde du corps de Me Aissata Tall Sall condamné

Mame Bacary Dioh née en 1993, lutteur de profession, célibataire père d'un enfant et habitant à la cité millionnaire, a été attrait devant le tribunal correctionnel de grande instance de Dakar pour les faits de vol. Il avait en effet subtilisé le téléphone portable d'un gérant de Fast Food, Mr Vincent Mendy. C'était durant la campagne des législatives.

Après avoir accompagné Me Aissata Tall Sall, tête de liste de « Oser l'avenir » dans ses caravanes, les gardes du corps au nombre de 40 personnes sont allés dans un Fast Food pour acheter le dîner. C’est dans ces circonstances que le téléphone du gérant a été subtilisé. Ce dernier avait tenté de le retrouver en vain et aurait même demandé aux clients, mais rien. Quelques jours plus tard il avait déposé une plainte et puisque son téléphone était paramétré il n'a pas tardé à le localiser et le retrouver dans les mains de Khamady Sène qui a désigné Mame Bacary Dioh comme étant le vendeur. Interpellé et interrogé il a déclaré que quand il avait reçu son argent il est allé au marché de Colobane pour acheter des chaussures et il en a profité pour acheter le téléphone.

A la barre il a soutenu la même version, soulignant qu'il n'a jamais volé et qu'il était là bas juste pour acheter à manger. Le ministère public a requis l'application de la loi alors que le tribunal a requalifié les faits en recel en lui infligeant une peine de 1 mois ferme.