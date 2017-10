Pour une « République des Valeurs » : Les fondements de la Cité idéale du Thierno

Loin d’être satisfait de la cité réelle, Thierno Alassane Sall a théorisé la cité telle qu’elle devrait être, ce samedi, à l’occasion du lancement des activités de son mouvement dénommé la République des Valeurs. Voici les cinq piliers de la vision politique de l’ex-ministre de l’Energie ? Vision « qui sera développée, approfondie et complexifiée dans les mois à venir » :



- contre les logiques d’extraversion qui limitent notre souveraineté, il faut s’élever collectivement pour être les acteurs conscients de notre histoire ;



- contre la gouvernance du court terme et le pilotage à vue d’inspiration électoraliste comme on le relève avec le projet de budget de 2018, il faut définir des projets de société empreints de d’une efficace lucidité pour sortir de l’ornière ;



- renouer avec les valeurs morales et éthiques qui caractérisent les grands hommes et les grandes femmes qui ont écrit les plus belles pages de notre histoire religieuse, politique et intellectuelle ;



- exorciser le spectre d’une forme rédhibitoire de politique de la prédation qui vampirise l’Etat et entretient la corruption et les pratiques clientélistes ;



- réinventer notre propre utopie et les institutions politiques, économiques et sociales qui pourront la porter et la réaliser démocratie, république, entreprise, éthique, citoyenneté, responsabilité, gouvernance etc.