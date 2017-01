Pour service rendu : Socé Diop Dione décorée de l’ordre national du mérite

Sur proposition du ministre Diène Farba Sarr en charge du renouveau urbain et du cadre de vie, la Directrice Générale de l’agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBE), Socé Diop Dione, a été élevée au rang de chevalier de l’ordre nationale du lion.



La cérémonie s’est déroulée au Théâtre national Daniel Sorano à l’ occasion de l’arbre de Noël des travailleurs de ce ministère. Diène Farba a chaleureusement félicité et encouragé le DG pour services rendus au pays et lui a demandé de continuer sur cette lancée qui consiste à soutenir le président de la République dans ses projets d'un Sénégal émergent...