Pour sa poussette sur l'arbitre, Cristiano Ronaldo risque gros

C'est le geste dont toute la presse espagnole parle ce matin. Sanctionné d'un second carton jaune pour simulation, Cristiano Ronaldo a adressé à Mr Burgos Bengoetxea, l'arbitre de la rencontre, une petite poussette qui pourrait lui coûter cher.

"Si l'on se tient au règlement, précise Marca, CR7 pourrait être sanctionné d'une suspension de 4 à 12 matchs." Mais le quotidien madrilène rappelle aussi que la plupart des joueurs sanctionnés pour ce genre de geste n'ont jamais été suspendus plus de quatre matchs.

Toujours est-il que la star du Real devrait commencer sa saison par une suspension. Et ça ne fait pas que des heureux. A commencer par Zinédine Zidane. A l'issue de la rencontre, l'entraîneur français regrettait une exclusion "un peu sévère" et a précisé que le club "ferait en sorte qu'il joue mercredi", et donc qu'il ne soit pas suspendu.

Ce n'est pas la première fois qu'une vedette de la Liga dérape face à un homme en noir. En 2009, c'est Lionel Messi qui avait légèrement poussé un arbitre. Et les supporters des Merengue se plaisent à rappeler que le numéro 10 du Barça n'avait pas été suspendu. Les instances espagnoles feront-t-elle preuve de la même clémence envers CR7? Réponse dans les jours qui viennent.