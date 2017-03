Pour répondre aux “ Y'en a marristes“ les jeunes et les enseignants de l’APR enfoncent Lamine DIACK et ignorent l’appel de AL Amine.

La démocratie semble être au Sénégal un jeu qui n’a pas de règle. Et ce sont des ministres, des secrétaires d’Etat de la République qui bafouent les premiers ce qui est ou qui doit être un jeu de gentlemen, comme dirait l’autre. Reste à croire si nos hommes politiques sont tout simplement des gentlemen. Dans un passé très récent le khalife général des Tidianes avait invité les hommes politiques à cultiver la paix et la tolérance. Mais comme d’habitude et hélas très souvent on en disserte pendant une semaine et hop….Très souvent on a l’impression que le parti au pouvoir qui se dit être une alliance pour la République, est le premier à fouler du pied la République. Des exemples foisonnent. Khalifa SALL en colère avait dit « je ne retiens plus personne », suffisant pour que le ministre de la jeunesse, Mame Mbaye NIANG fasse une sortie dans la presse pour dire « ils auront la loi devant eux (juste), mais nous aussi on sera là et on fera face (dommage !)» Il est vrai que celui qui viole la loi doit répondre, mais ce n’est pas aux jeunes de l’APR de répondre. A moins qu’ils ne reconnaissent que le problème est politique. Mais cela n’a servi qu’à mettre de l’huile sur du feu, ce que Al Amine avait compris, d’où sont fameux appel. Et pourtant le chef de l’Etat, même s’il fait preuve parfois de maladresse, a parfois des postures républicaines, lui qui avait dit de l’affaire Khalifa SALL qu’il n’en parlerait pas, même si…Ne pas en parler, tel devait être la posture d’un “Républicain“, d’un vrai après la sortie des jeunes “Y'en a marristes“. Mais, il faut comme d’habitude qu’ils se fassent remarquer. Et c’est un Secrétaire d’Etat et pas moins que ça qui déballe des secrets d’Etat, qu’il faut d’ailleurs prouver. D’ailleurs, L'Etat ne les a -t-il pas subventionné pour qu'il se taise? Diaboliser des citoyens sur le seul fait qu'ils ont demandé de l'aide à leur Etat pour organiser des activités liées à leur profession, est inélégant. Le secrétaire d’Etat est suivi sur sa lancée par la coordonnatrice nationale de la COJER et les enseignants. Pire encore ces derniers s’en ont pris directement à Lamine DIACK. Pour Thérèse F. DIOUF « les Y'en a marristes devraient éclairer les sénégalais sur le financement reçu de monsieur Lamine Diack et de multiples ONG occultes ».

Pour les enseignants, par la voix de Ahmet Tidiane Diallo, « ils ont les mains salies par l’argent du dopage international, des lobbies homosexuels et d’autres origines suspectes ». Ont t-il pensé un instant à Lamine DIACK qui a actuellement besoin du soutien de son peuple, plus que tout autre chose au monde ?

Ont t-il pensé un instant à l’appel de AL Amine avant de ruer dans les placards. Soyons vigilants et élégants! Chaque citoyen doit pouvoir se retrouver, quelle que soit sa couleur politique ou neutralité dans l'Etat. L'Etat doit rester neutre. L'administration doit savoir garder des secrets et rendre compte aux citoyens. Laissez les marcheurs marcher et mettez les devant leurs responsabilités, c'est à dire qu'ils doivent aussi rendre compte de toute forme de débordement et l'assumer. On ne doit plus dire aux Sénégalais "Taisez-vous et attendez les élections! "