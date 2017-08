Pour protéger les consommateurs : La CEDEAO forme des évaluateurs en accréditation

Un atelier de formation a été ouvert ce matin sous l’initiative de la communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest, pour les évaluateurs en accréditation à l'effet d’une meilleure protection des consommateurs. L’objectif de cet atelier de renforcement des capacités de candidats évaluateurs d’accréditation de laboratoire d’analyse et d’étalonnage du système régionale d’accréditation de la CEDEAO, est qu’ils puissent dans les laboratoires, des organismes d’inspection et les organismes de certification, s’assurer que le travail réalisé par ces structures est de qualité et que les attestations qu’ils délivrent et les certificats sont conformes aux règles internationales.