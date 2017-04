Pour promesses non tenues : Serigne Cheikh Mbacké Gaindé Borom Gawane tire à boulets rouges sur Macky Sall

Que Macky Sall ne compte pas sur Gawane pour être réélu en 2019. C’est l’avertissement lancé par Serigne Cheikh Mbacké plus connu sous le nom de Gaindé Borom Gawane.



Si ce Mbacké Mbacké, fils du khalife de Darou Salam et Gawane en veut au président Sall, c’est parce que argue-t-il, ce dernier n’a pas respecté ses engagements vis à vis de leur localité. « En 2012, il est venu ici et a rencontré le Khalife à qui il a fait beaucoup de promesses dont le bitumage de l’axe Gawane Thieytou mais jusqu'à présent, rien n’a été fait », explique le marabout qui a joint Dakaractu.



Et de poursuivre : « Son directeur de cabinet a réitéré la même promesse lors de sa récente visite à Gawane et avait même annoncé le début des travaux avant le 10 mars, mais nous attendons toujours ».



« Nous ne sommes pas des politiciens, mais tous ceux qui ne mettent pas notre cité religieuse sur un piédestal peuvent être sûrs de nous avoir sur leur dos, y compris Macky Sall. S’il veut nos voix en 2019, Il n’a qu’à remplir sa part du contrat sinon il peut être sûr que nous battrons campagne contre lui », conclut le jeune marabout.