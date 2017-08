Pour ne pas sombrer dans l’extrémisme : De jeunes politiciens africains pour un partage des ressources du Continent

La deuxième session du programme PYPA (Program for Young Politicians in Africa) se déroule en ce moment à Dakar. Réunissant trois pays à savoir, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Sénégal, le programme permet aux jeunes politiciens issus de ces trois nations d’être inculqués des valeurs de la bonne gouvernance, de la démocratie, de l’approche genre et aussi la participation du leadership des jeunes dans les partis politiques.

Cette formation s’inscrit dans la droite ligne de renforcer la capacité des jeunes politiques en Afrique.

« Nous pensons que cette nouvelle jeunesse que nous voulons construire dans les différents pays, il est important que nous soyons cette jeunesse porte flambeau de ce nouveau idéal et qui permette qu’ensemble nous puissions construire une Afrique émergente à l’horizon de la gestion de l’Afrique par ces jeunes que nous sommes » a dit Francis Kouadio, coordinateur pour la délégation Ivoirienne lors d’un point de presse.

« Il est important de souligner que pour une jeunesse forte la formation est quelque chose qu’il faut partager, il est important que nous soyons former et être des portes flambeaux » a t’il poursuivi.

Sur les récentes attaques qui ont eu lieu au Burkina Faso par exemple, M Kouadio de penser qu’un partage des ressources avec les jeunes permettraient a ces derniers de ne pas sombrer dans l’extrémisme.

« Que les ressources soient partagés et que les jeune puissent bénéficier des ressources du continent et du pays. Que nous ne soyons pas amener à aller poser des actes aussi ignobles que le terrorisme » a-t-il proclamé.

La formation qui a débuté en Mars à Lomé, se poursuit à Dakar pour finir en Décembre prochain en Côte d’Ivoire.