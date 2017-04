Pour faire basculer Gueule Tapée/Fass/Colobane dans le giron de l’APR : Le Directeur général de la SN HLM s’engage

Créé par Fallou Galass et Farba Ndiaye, des jeunes ambitieux dont le seul souci est de contribuer au développement de leur localité, le mouvement And Défar Fass a célébré son premier anniversaire samedi dernier. Une occasion mise à contribution par le directeur général de SN HLM qui était le parrain de l’évènement pour inviter à l’union des cœurs pour le triomphe du parti présidentiel lors des prochaines échéances électorales.



Quand bien même responsable politique de l’Alliance pour la république (APR) à Tambacounda, Mamadou Kassé trouve inadmissible que la commune Gueule Tapée/Fass/ Colobane soit entre d’autres mains que celles de la formation politique à laquelle il appartient. Et il entend déployer toute la force qui sied pour que tel soit le cas.



Il faut voir dans cet engagement de Mamadou Kassé une foi inébranlable à la politique économique du président de la République mais pour ce militant du développement, le fait que la direction générale de la SN HLM se trouve à Fass ne peut que renforcer sa conviction qu’il doit s’impliquer personnellement pour l’essor de ce quartier, par ricochet de celui de toute la commune.



Cependant, pour Mamadou Kassé, rien n’est possible dans la dispersion. C’est la raison pour laquelle il a appelé tous les responsables politiques qui croient en un seul idéal, à l’unité, pour le sacre de l’Apr aux élections législatives de juillet et dans un long terme à la reprise de la mairie de Fass/ Colobane/Gueule Tapée. Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille de sourds. Les responsables aperistes de la zone, en l’occurrence la coordonnatrice Mame Fall, Thierno Ndiaye, Ass Ndoye, Pape Ndiaye mais aussi les associations de jeunes et de femmes ont promis d’unir leurs forces pour réaliser cette prouesse.



A noter que Pape Mael Diop a pris part à cette rencontre de haute facture qui, sans doute, a jeté les bases d’une victoire sans fioriture de l’Alliance pour la république à l’occasion des élections à venir.