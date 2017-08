Pour avoir volé une bonbonne de gaz : Un jeune carreleur condamné à 6 mois ferme

Né en 1993 à Ouakam, Mor Talla Guèye a comparu devant le juge statuant en matière de flagrants délits de Dakar pour les faits de vol en réunion. Accompagné d'un de ses copains dans une boutique pour subtiliser une bonbonne de gaz, il a été trahi par la vidéo de surveillance. Mais son ami, plus chanceux a pu se fondre dans la nature. Interpellé par la gendarmerie et interrogé, il avait reconnu les faits. À la barre il a nié les faits. Le ministère public a requis l'application de la loi. Le tribunal l'a finalement déclaré coupable et l'a condamné à 6 mois ferme.