Pour avoir refusé de signer un autographe : Paul Pogba pris à partie par des fans en colère

Drôle d’expérience vécue par Paul Pogba. L’international tricolore profitait d’un moment de détente dans un restaurant de Manchester quand il a été abordé par des fans, désireux d’obtenir un autographe. Devant le refus de Pogba, lesdits fans auraient disjoncté et la situation se serait envenimée, comme on peut le voir dans une vidéo relayée par le Sun. Les employés de l’établissement et ses amis ont retenu Pogba, évitant une confrontation physique…

Le Figaro