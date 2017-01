Pouponnière de la Médina : Aigle Azur distribue des couches, biberons, médicaments et lait aux enfants

Dans le cadre de ses œuvres humanitaires, Aigle Azur, après une année passée au Sénégal s’est rendu à la pouponnière des sœurs franciscaines de la Médina pour des actions en faveur des enfants. Plusieurs dons ont été attribués à la sœur Justina Miguel la responsable de la pouponnière. Des dons composés entre autres de couches, lait, biberons, et médicaments entre autres. Un don magnifié par la sœur Justina Miguel qui a remercié le personnel d’Aigle Azur. C’est un immense plaisir de recevoir ses dons dira-t-elle afin d’aider les enfants dans leur quotidien. Selon le directeur commercial et marketing d’aigle azur ce geste rentre en droite ligne dans leur politique sociale. c’est un plaisir et un honneur de faire des dons à la pouponnière de la Médina. « Nous travaillons quotidiennement pour des relations commerciales mais depuis plus de 70 ans les relations humaines sont devenues plus importantes que le travail commercial et dans toute notre stratégie nous privilégions le facteur humain et développons un esprit solidaire avec nos partenaires et aujourd’hui la présence de l’équipe d’Aigle Azur à la pouponnière de Médina a une valeur significative. Les valeurs humaines sont beaucoup plus importantes que tout ce qu’on peut dire. Le petit don que nous avons fait aujourd’hui est vraiment symbolique pour nous », a assuré le directeur commercial et marketing d’Aigle Azur.