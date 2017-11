Portrait de Oumar Diallo : Le nouveau directeur général des Douanes avec comme mission de collecter 1 000 milliards de recettes à l'horizon 2019

On dit proverbialement que le chemin le plus rapide est la ligne droite. Une sagesse assimilée, dès sa prime jeunesse, par le nouveau directeur général des Douanes Oumar Diallo, aux commandes depuis le Conseil des ministres spécial tenu ce lundi 30 octobre 2017.



Né en 1954 à Sinthiou Bamambé, le remplaçant de Pape Ousmane Guèye a débuté son parcours scolaire en octobre 1960 dans cette localité du Nord du Sénégal. Il quitte sa terre natale, six ans plus tard, pour intégrer le Collège d’enseignement général de Pikine 10. Ensuite, il obtiendra son baccalauréat (Série B) en 1975 au Lycée technique Maurice Delafosse, à quelques encablures de l’Université de Dakar où le distingué lauréat du Concours général opte pour les Sciences économiques et décroche, en 1979, sa Maitrise de la Faculté des Sciences juridiques et économiques.



Après ses humanités sans discontinuité, il réussit au concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) d’où il sort diplômé en 1981 (section Douanes).



Ses acquis théoriques seront complétés par plusieurs stages et autres formations de perfectionnement au Sénégal et à travers le reste du monde. Ainsi, celui qui préside actuellement aux destinées des Douanes sénégalaises est, depuis la session d’octobre 1997, diplômé de l’Ecole nationale des douanes de la France suite au stage de formation des cadres supérieurs des Douanes.



Ses compétences intellectuelles, civiles et professionnelles le prédisposeront à intégrer « le très fermé club » des inspecteurs généraux d’Etat le 4 août 2011. Il était jusque-là directeur régional des Douanes du Nord (régions Louga, St-Louis et Matam). Poste qu’il a occupé de février 2010 à février 2012.



Auparavant, au nadir de sa carrière, inspecteur de visite au Bureau des Douanes de Dakar/Yoff de juillet 1981 à 1984, Diallo a été chef du Bureau des Douanes de la Foire à partir de 1982, avec félicitations du chef de l’État et du directeur de la Foire.



Oumar Diallo sera, entre autres fonctions, tour à tour :



- Inspecteur de visite au Bureau des Douanes de Dakar Port Sud, d’août 1984 à août 1987 ;



- Chef de section du Bureau des Régimes économiques et particuliers (BREP) à la Direction générale des Recettes douanières, d’août 1987 à septembre 1990 ;



- Membre du Comité Ad Hoc pour le Projet d’informatisation des Procédures douanières « GAINDE » entre 1987 et 1988 ;



- Chef de la Subdivision régionale des Douanes de Diourbel, de septembre 1990 à mars 1992 ;



- Coordonnateur et encadreur de la Mission d’inspection générale des services des Douanes chargée de contrôler les conteneurs dédouanés au Port de Dakar en 1999, avec félicitations du directeur général des Douanes, pour « son savoir-faire, sa disponibilté, sa probité, son courage, son sens de la hiérarchie et son aptitude au commandement » ;



- Inspecteur principal vérificateur au Bureau des Enquêtes et Contentieux, d’août 1999 à août 2000 ;



- Membre de la mission Ad hoc de la direction générale des Douanes chargée de l’Assainissement de la profession des commissionnaires en Douanes agréés, en 1998 ;



- Chef des Sections d’écriture du Bureau des Douanes de Dakar Port nord de mars 1992 à avril 1995 ;



- Inspecteur principal, chargé de mission, à l’Inspection générale des Services des Douanes, d’avril 1995 à avril 1999 ;



- Chef de la Section Contrôle différé au Bureau des Enquêtes et du Contentieux, d’août 1999 à août 2000 ;



- Rapporteur général des travaux sur le fonctionnement à feu continu des services portuaires, en avril 2008 ;



- Inspecteur régional des douanes du Nord (Région de Louga-St-louis et Matam) d’octobre 2007 à février 2010.



Le long de son brillant parcours, il obtiendra plusieurs autres distinctions des plus hautes autorités du pays pour ses états de service remarquables.



A cet égard, il a été félicité en 1983 par le directeur général des Douanes et le directeur des Recettes douanières pour sa rigueur exemplaire dans l’exécution des services. En novembre 1987, en mars 1989 et en février 1991, il a été félicité par le directeur des Recettes douanières pour sa disponibilité et son engagement dans l’exécution des services de Douanes. De la même manière, il a eu l’honneur de recevoir un témoignage de satisfaction du ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat du Sénégal et encouragement du directeur général des Douanes en février 1990. Félicité en 2000 par le ministre de l’Economie et des Finances et par le directeur général des Douanes pour la qualité d’un rapport sur l’importation du riz au Sénégal, il le sera aussi en mars 2006, par le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, puis par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et par le directeur des Douanes suite à la saisie d’un conteneur renfermant 8.392 kilogrammes de haschisch, en collaboration avec l’OCRITIS. En 2005, il a été décoré de la médaille d’honneur de la Douane.



C’est sur ce crack, qui a fait le tour des services de l’Administration douanière, que le chef de l’Etat a jeté son dévolu pour atteindre l’objectif fixé par le gouvernement à 1 000 milliards de F Cfa de recettes au plus tard en 2019. La contribution des gabelous au Budget national a été de 7 00 milliards de F Cfa en 2016 et devra atteindre les 800 milliards cette année.