Portrait : Emmanuel Macron un "Monsieur Parfait"

Avec 23%, Emmanuel Macron et Marine le Pen s'affronteront le 7 mai pour le second tour de la présidentielle française. Le candidat d'En marche, parmi les favoris, a créé la surprise en arrivant en tête. L’ancien ministre de l’Économie était presque inconnu des français il y a trois ans. Le “phénomène” Macron fascine et la vie privée du candidat a toujours fait l'objet de débat. Portait d'un animal politique étrange dans le paysage politique hexagonal...