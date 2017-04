Port de Dakar : 500 à 600 conteneurs traités par jour (DG des Douanes)

Quelque 500 à 600 conteneurs sont traités chaque jour par les services des Douanes au Port autonome de Dakar (PAD), a déclaré le directeur général des Douanes, Pape Ousmane Guèye.



‘’Chaque jour, nous traitons 500 à 600 conteneurs au niveau du Port. On ne peut s’amuser à les ouvrir tous’’, a souligné M. Guèye, invité de la rédaction de l’Agence de Presse Sénégalaise.



Il a souligné que c’est pour cette raison que les douanes sénégalaises mettent l’accent sur le déploiement de scanners. ’’Nous en avons à Rosso et à Kidira, et nous allons améliorer le taux de scanner dans le reste du pays’’, a-t-il expliqué.