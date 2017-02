Pont à péage de Foundiougne : Démarrage pas effectif

Annoncé par le chef de l’état Macky Sall lors de son discours de fin d’année, le démarrage des travaux du pont à péage de Foundiougne est très attendu par les populations de Foundiougne de la localité. Le pont va être connecté à des bretelles de 3,5 km et va relier Ndakhonga-Foundiougne. Le dragage du fleuve est prévu pour renforcer les tirants d’eau de 28 m pour faciliter la navigabilité sur le bras de mer. L’ouvrage va contribuer à favoriser les échanges pour un développement économique de la localité. Elle va permettre aussi de désenclaver le département de Foundiougne.

Les travaux du pont tardent à démarrer, il n y a même pas un début de mise en place d’un chantier. Pas même un engin pour signaler la présence d’un chantier. Une situation qui a suscité beaucoup de commentaires et d’interrogations chez les populations qui affichent des craintes sur la réalisation du projet dont le chef de l’État avait indiqué que les travaux vont démarrer en début Janvier 2017.D’après un Mamadou Faye responsable d’une Association de ressortissants de Foundiougne les populations n’ont pas de réponse sur ce qui est à l’origine du retard du démarrage des travaux « Depuis que le Président a annoncé dans son discours à la Nation que les travaux du pont démarreraient en Janvier, rien ne se passe. L’enthousiasme de départ des populations commence à se transformer petit à petit en angoisse de ne jamais voir ce rêve se réaliser, comme beaucoup d’autres promesses généreuses mais vite tombées dans l’oubli. On veut ce pont ! » a martelé ce dernier, qui poursuit « On emprunte le bac quand on quitte Ndakhonga pour rallier Foundiougne. Avec ce pont on gagnera mieux en temps et en sécurité. Vraiment on veut savoir pourquoi les travaux ne démarrent pas ? Nous savons que le Président Macky Sall tient beaucoup à ce projet et avait même annoncé son démarrage. Mais pourquoi ce retard ? Nous voulons être édifiés. » a laissé entendre ce ressortissant. A en croire ce dernier le pont une fois prêt sera le plus grand de l’Afrique de l’Ouest d’après le Président qui l’a révélé lors de son discours à la nation. Toutefois les ressortissants comptent pousser les autorités à agir pour la réalisation du pont dont les autorités locales accrochent beaucoup d’espoir pour le développement durable de la localité.