Pollution marine au Sénégal : Des résultats préoccupants obtenus sur certains lieux par « Awatox »

Une journée de restitution des campagnes « Awatox » a été organisée hier, Mardi 21Novembre à Dakar à la direction de l’environnement et des établissements classés de Dakar. Il présentait les résultats obtenus dans le cadre du projet mais aussi pour sensibiliser le grand public aux problèmes de la pollution marine au Sénégal. Les campagnes AWATOX, selon une note remise à la presse, ont visé spécifiquement à évaluer, sur la presqu’île de Dakar, l’écotoxicité des sédiments, la qualité de l’eau ainsi que la présence de microplastiques et la perception par les populations riveraines de la pollution marine. Des prélèvements faits sur onze sites de la presqu’île du Cap-Vert (Dakar), au Sénégal, indiquent la présence de certaines substances polluantes en quantités variables. Des impacts potentiels sur la santé humaine, l’environnement et aussi sur la ressource halieutique.