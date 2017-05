Politique : Me Moussa Diop révèle avoir reçu une sommation des avocats de Khalifa Sall, flingue « Y en marre » et Idrissa Seck

Le leader de AG/ Jotna, Me Moussa Diop dit avoir reçu une sommation interpellative des conseils de Khalifa Sall. Il l’a révélé lors de la mobilisation qu’il a tenue à la place de l’Obélisque hier.

« J’ai reçu ce Vendredi et ça me fait plaisir d’entendre vraiment Khalifa Sall me lancer un défi parce que je parle de ses affaires » s’est-il réjoui.

Me Moussa Diop a aussi lancé une grosse pierre dans le jardin de l’opposition et de « Y en marre » devenu Chef de l’opposition, selon lui, et les a appelés à garder la raison.