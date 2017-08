Politique : Les femmes de Benno invitent l'opposition au respect du choix des sénégalais



Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakkar se réjouissent du déroulement des élections législatives du 30 Juillet dernier.

" La campagne électorale s'est déroulée dans la sérénité et c'est l'occasion de saluer la maturité et le sens de la responsabilité des sénégalaises et sénégalais.", a soutenu leur présidente Ndèye Marème Badiane.

Ces militantes de la coalition au pouvoir estiment que cette victoire de Bby renseigne à suffisance sur l'adhésion du peuple à la politique du régime en place.

Par ailleurs ces femmes de Bby invitent l'opposition au respect du choix des sénégalais.

"L'opposition a le devoir de respecter le choix des sénégalais et des sénégalaises en restant démocrate et républicains ", ont elles annoncé lors d'un face à face avec la presse pour commenter les résultats du scrutin après la proclamation des résultats par la CENA...