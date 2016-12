Politique : Me El hadji Diouf a défendu ses propositions de loi à Tivaouane et à Touba

Le leader du PTP, Me El hadji Diouf, a effectué hier vendredi 23 Décembre la première partie de sa visite auprès des chefs religieux pour partager avec eux les deux propositions de loi qu’il a déposées sur la table du Président de l’assemblée.

Lors de sa dernière conférence de presse dans les locaux de l’assemblée nationale, le leader du PTP, l’honorable député El hadji Diouf avait promis de présenter aux chefs religieux ses deux propositions portant l’une sur l’abrogation de la loi sur la parité et l’autre sur le rétablissement de la peine de mort.

Ainsi, il a été reçu avec sa délégation à Tivaouane aux environs de 13 heures par Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, le porte-parole du Khalife général des Tidianes. Au cours de l’entretien qui était plein de convivialité et qui a duré plus d’une demi-heure, le leader du PTP et son cousin Al Amine ont longuement échangé sur les deux propositions de lois.

Apres avoir écouté religieusement son hôte, le porte-parole du Khalife général des Tidianes, a dit avoir pris bonne note et en discutera avec qui de droit et s’y prononcera au moment opportun. Après la prière du vendredi effectuée à la grande mosquée de Tivaoune aux côtés de Al Amine, Me El hadji Diouf et sa délégation se sont rendus à Touba où ils ont été reçus vers 17 heures par le Khalife général de mourides Serigne Sidy Moctar Mbacké.

L'honorable député lui a expliqué l'objet de sa visite et le khalife général des Mourides a formulé des prières à son endroit. A la fin de la tournée Me El hadj Diouf, face à la presse, a exprimé toute sa satisfaction.

En effet, dira t-il « ce que j’ai entendu à Tivaouane et à Touba me réconforte sur ma démarche. Il est temps qu’on revienne sur la fumisterie politique qu’est la loi sur la parité et qu’on corrige l’une des plus grosses bourdes de la dernière législature portant sur l’abrogation de la peine de mort »