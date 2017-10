Polémique autour du 3e mandat : Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats conforte Macky Sall : « Les choses sont trop claires… Elles n’appellent aucune interprétation… D’ici 2024, nous avons besoin de travailler »

La polémique soulevée, il y a une semaine, par le Pr. Babacar Guèye, conforté par son collègue Jacques Mariel Nzouankeu, au sujet de la limitation à deux des mandats présidentiels défraie toujours la chronique.

Invité à l’émission Grand Jury (Rfm) ce dimanche, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Sénégal, Me Mbaye Guèye, a essayé de lever toute ambigüité : « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Aucune personne ne peut au Sénégal faire plus de deux mandats. Les choses sont trop claires, elles n’appellent aucune interprétation. »

Commentant l’article 27, Me Mbaye Guèye a souligné : « On (les professeurs B. Guèye et Nzouankeu) a essayé peut-être de dire que le premier mandat est de sept ans, mais ne peut être inclus dans le décompte des deux mandats de cinq ans. Pour moi : c’est une mauvaise approche des choses. La première phrase et la seconde règlent deux choses différentes. La première règle la durée, la seconde règle le nombre. Elle dit que de toutes façons, personne ne peut faire plus de deux mandats ».

Ainsi la robe noire croit savoir que le mandat en cours du chef de l’État est concerné par la dernière révision constitutionnelle qui est entrée en vigueur depuis lors. « J’ai un sérieux problème. L’ensemble de la révision constitutionnelle entre en vigueur après sa publication. Il n'y a pas un seul article dont l’entrée en vigueur a été différée. Dès l’instant que cela a été promulgué et publié, on ne peut plus dire que tel article entrera en vigueur plus tard : c'est-à-dire dans deux ou trois ans. J’aurais bien aimé que le Pr. Nzouankeu nous explique davantage. Si une disposition devrait être différée dans son application, cela devrait résulter d’une disposition expresse de la Constitution. Lorsqu’une Constitution est révisée… les articles révisés promulgués et publiés, l’ensemble de ces articles entre en vigueur et on ne peut pas dire qu’une application est différée », détaille Me Mbaye Guèye.

Celui-ci, en définitive, à l‘instar du Président Macky Sall, trouve que cette polémique a été précocement soulevée et que l’urgence est ailleurs.

« Sa réaction (celle de Macky Sall qui s’est prononcé vendredi sur la question) laisse penser à un certain énervement. C’est pourquoi il dit : « même un analphabète aurait compris à la simple lecture et qu’on nous laisse travailler». Son intervention traduit une certaine réalité. Nous autres juristes avons l’habitude de poser des débats qui vont retenir les gens pour un bon moment. Je remarque qu’au Sénégal, chaque fois qu’un débat est épuisé, on entre dans un autre débat… Je pense que nous avons besoin de travailler. C’est le juriste qui est comme ça. Si vous venez à la maison de l’Avocat, à midi, lorsque nous déjeunons, c’est des débats jusqu’à 15 heures quand nous quittons. Quand nous venons au Tribunal c’est le débat entre avocats, mais aussi entre avocats et magistrats. Le juriste aime le débat parce que le Droit c’est justement la vie. Vous-même lorsque vous travaillez, vous êtres dans un carde juridique. Je ne suis pas du tout étonné que les débats juridiques se posent de manière cyclique. Je crois quand même que d’ici 2024, nous avons besoin de travailler et ce pays a besoin de travailler », termine le bâtonnier de l’Ordre des Avocats.