Pogba rend hommage à son père

RIP Pap ❤️ Merci to L'Hôpital Américan de Paris and to the Christie Clinic in Manchester for all the care to my dad. Allez Papa, c'est nous la Pogbance!! 🙏🏾@florentinpogbaofficial @mathiaspogbaofficial

Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba) le 17 Mai 2017 à 5h56 PDT



Endeuillé depuis vendredi dernier, Paul Pogba a rendu hommage à son père décédé, mercredi sur Instagram."RIP, pap. Merci à L'Hôpital Américain de Paris et à la Christie Clinic de Manchester pour l’attention portée à mon père. Allez papa, c’est nous la Pogbance !", a écrit le milieu des Bleus, qui a publié une vidéo dans laquelle il apprend à son père à faire un dab.L'inhumation de Fassou Antoine Pogba a eu lieu mardi après-midi à Pontault-Combault et le joueur de Manchester United est libre de revenir quand il le désire dans le Nord-Ouest de l’Angleterre. Il va donc manquer la rencontre contre Southampton, mercredi soir, et peut-être celle face à Crystal Palace dimanche. Pogba reviendra surtout pour préparer la finale de la Ligue Europa, mercredi prochain, contre l’Ajax.