" Podor veut être érigée en Région " (Souleymane Sow)

La régionalisation du département de Podor préoccupe sa population et ses responsables politiques. Souleymane Sow, ex Pcr de la commune de Boké Dialobé et responsable politique apéristes à Podor, a indiqué que le département de Podor , doté d'une vaste superficie et d’une population de plus 300 mille habitants, mérite d’être érigé en région. Cependant, il faudra après la scinder en deux départements pour régler définitivement la problématique du développement. Pour lui, cela serait leur priorité après bien-sûr la réélection du président Macky Sall au 1er tour …