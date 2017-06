Plusieurs morts dans une fusillade à Orlando

La police d'Orlando fait état "de multiples victimes" tuées dans la fusillade sur son compte Twitter, précisant que la situation était désormais "sous contrôle" et que l'enquête s'orientait sur un "incident tragique".Aucun autre détail sur l'origine et les circonstances des tirs n'était disponible dans l'immédiat.En juin 2016, Orlando avait été la cible d'une attaque dans une boîte de nuit homosexuelle qui avait fait 49 morts et des dizaines de blessés. Citoyen américain d'origine afghane, l'auteur du massacre avait prêté allégeance à l'organisation djihadiste Etat islamique (EI) pendant la fusillade.