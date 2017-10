Plusieurs blessés dans une fusillade en Suède, la piste terroriste écartée

Expressen: JUST NU: Fyra personer skadade efter skottlossning i Trelleborg.https://t.co/p2mHt95W1P pic.twitter.com/JaQyJe6zyr

Selon la police suédoise, deux personnes ont été blessées au cours d'une fusillade et au total quatre personnes ont été emmenées dans les hôpitaux de Malmö et Lund jeudi. Deux d'entre elles sont grièvement blessées, les jours des deux autres ne sont pas en danger.Rien n'indique que la poussée de violences dans la petite ville, qui a déjà connu des affrontements entre gangs, soit liée à du terrorisme, souligne la police. L'affaire est considérée comme une tentative de meurtre.Cinq personnes ont été auditionnées durant la nuit et l'une d'entre elles a été arrêtée, a indiqué Hans Nilsson de la police régionale, cité par le média Expressen vers 05h00. Il n'exclut pas l'arrestation d'autres personnes par la suite.Les faits se sont déroulés vers 22h30 sur une artère commerçante du centre de la ville portuaire qui se situe à une trentaine de kilomètres de Malmö.