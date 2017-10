Plus de 70 morts dans l'attaque de deux mosquées en Afghanistan

🚨 Attentat-suicide dans une mosquée chiite de #Kaboul. Le bilan est de 30 morts, et pourrait s'alourdir.#Afghanistan pic.twitter.com/pwUNNkVLRI

Les chiffres fournis par la police sur l'attentat de Kaboul ont été confirmés par un porte-parole du ministère de l'Intérieur. L'attaque aurait été commise par un kamikaze qui aurait d'abord ouvert le feu pendant la prière du soir et se serait ensuite fait exploser. Des femmes et des enfants se trouvent parmi les victimes, selon le ministère.A Ghor, un autre attaque a visé une mosquée sunnite et a fait, selon la police locale, 33 victimes. Selon un membre du conseil provincial, les faits visaient le commandant d'une milice, farouche adversaire des talibans.Les deux attentats n'ont pas encore été revendiqués.