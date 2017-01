Plus de 40 morts dans l'explosion d'une voiture piégée en Syrie

Six rebelles figurent parmi les victimes et d'autres corps, calcinés, n'ont pas pu être identifiés. Des dizaines de personnes ont également été blessées par la déflagration qui s'est produite sur un marché en face d'un tribunal islamique de cette localité de la province d'Alep.



Azaz a été la cible de plusieurs attaques et offensives des jihadistes du groupe Etat islamique (EI) cherchant à s'en emparer.



Le dernier attentat remonte au 17 novembre et avait visé le siège d'une organisation rebelle, Noureddine Zinki.



Cette dernière avait fait état de 25 morts et accusé l'EI. L'OSDH avait quant à lui dénombré 10 morts.



Un mois plus tôt, le 13 octobre, au moins 17 personnes, dont 14 rebelles, avaient été tués par l'explosion d'une voiture piégée à un poste de contrôle tenu par les insurgés, selon l'OSDH.