Plus de 200 individus interpellés lors d’une opération de sécurisation d’envergure dans 6 régions (Police)

lus de deux cents individus ont été interpellés lors d’une opération de sécurisation d’envergure dans les régions de Dakar, Kaolack, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor, a annoncé la Police, lundi.



Cette opération s’est déroulée samedi et dimanche "en application des instructions de la hiérarchie policière’’, précise la Police dans un communiqué reçu à l’APS.



Au total, 214 individus ont été interpellés pour vérification d’identité, ivresse publique et manifeste, détention et usage de chanvre indien, détention et usage collectif de chanvre indien, détention et usage de produits cellulosiques, détention et trafic de chanvre indien.



Le communiqué fait aussi état de conduite en état d’ébriété, racolage, nécessité d’enquête, non-inscription au fichier sanitaire, vagabondage, détention de chanvre indien, tentative de vol.



La même source signale la saisie de drogue, la saisie de 184 pièces, la mise en fourrière de 40 véhicules et 28 scooters.