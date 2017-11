Plus de 200 bœufs, des chameaux, 1000 familles nourries au riz et à l’huile : Aziz Ndiaye, le nouveau bienfaiteur de Tivaouane

Le disciple de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine s’est fait remarqué dans la préparation du Maouloud 2017. Disciple et proche de Al Amine du temps du vivant de celui-ci, élément engagé dans la « tarikha Cheikh », Aziz Ndiaye a convoyé plus de 200 bœufs, des chameaux, des tonnes de riz et de l’huile « J’adore » ( label qui lui appartient d’ailleurs ».

En clair, plus de 1000 familles ont été nourries en riz et en huile par Aziz Ndiaye. Mis au parfum de ce qui a été fait, Khalife Général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour n’a pas été indifférent devant ce geste qu’il a magnifié.

Quant à Aziz Ndiaye, il peut inspirer les jeunes. Car, en outre d’être du milieu professionnel, il indique à la jeunesse la voie de la confrérie Tidiane. Pour quelqu’un qui ne veut ni poste ni avantage de la part du gouvernement, Aziz joue un peu le rôle social de certaines structures.

Un exemple à suivre et des actions à magnifier.

Tout ce que Aziz entreprend, il le fait au nom de Al Amine. Une fidélité qui montre que même si son marabout n’est plus de ce monde, sa volonté et ce qu’il a toujours demandé de faire, restera éternel...