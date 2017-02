Plus de 100 personnes "interpellées" à Diourbel par les forces de sécurité

La Police et la Gendarmerie ont mené ensemble une opération de sécurisation qui a permis d’interpeller 128 personnes dans plusieurs localités de la région de Diourbel (centre), durant ce weekend, a-t-on appris dimanche de source sécuritaire.

L’opération a été menée par 409 policiers et 70 gendarmes, sur plusieurs axes routiers de la région.

Le Groupement mobile d’intervention (GMI), une unité de la Gendarmerie, a interpellé 24 personnes et a mis en fourrière huit véhicules et 10 motos, dans la commune de Diourbel.

A Mbacké, 52 personnes ont été interpellés pour divers délits, dont le vol. Des voitures ont été immobilisées.

A Bambey, les forces de sécurité ont arrêté six personnes après une vérification d’identité. Ils ont mis en fourrière neuf motos "Jakarta".

Dans cette localité, l’opération a permis d’appréhender un individu en flagrant délit de d’usage et détention de chanvre indien, selon la même source.

A Touba, 43 personnes ont été arrêtées pour défaut de pièce d’identité, 53 véhicules et 10 motos ont également été mis en fourrière.