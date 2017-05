Plateforme AND JEGGO : Zahra Iyane Thiam en appoint aux femmes détentrices de projets.

La ministre conseillère Mme Zahra Iyane Thiam a présidé le mardi 16 mai à la Sicap Liberté 2, la cérémonie de lancement de la première phase de formation en renforcement des capacités des femmes (AND JEEGO), sous la présence effective de Elhadj Dame Diop , directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et Technique 3FPT.



Le ministre conseiller Mor Ngom a quant à lui, représenté le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mr. Mamadou Talla…