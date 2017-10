Plan national d’Aménagement et de Développement territorial : l’ANAT continue les travaux avec les acteurs territoriaux

Louga, Saint-Louis et Matam constituent la première étape d’une série de tournées que compte organiser l’ANAT dans les quatorze (14) régions du Sénégal, pour partager avec les acteurs territoriaux les résultats du Bilan-Diagnostic représentant 80% des travaux du Plan national d’Aménagement et de Développement territorial.

Suivant une démarche d’analyse à la fois systémique, évolutive et spatiale, afin de ressortir par ailleurs les interrelations entre les secteurs analysés, neuf (9) études thématiques ont été réalisées et synthétisées en quatre grands thèmes : Environnement et Ressources naturelles ; Dynamiques démographiques, spatiales et Développement humain; Dynamiques économiques et intégration régionale et Gouvernance territoriale.

Les données recueillies ont été passées sous des angles d’analyse divers tenant compte, entre autres, des perspectives de développement dans le cadre du Plan Sénégal Emergent, des enjeux en matière d’aménagement et de développement du territoire.

Evidemment, chaque grand thème du document renseigne aussi bien sur les atouts et opportunités que sur les faiblesses du secteur traité.

Au chapitre « Environnement et Ressources naturelles », les constats généraux se déclinent ainsi qu’il suit : un « environnement biophysique marqué par la diversité des écosystèmes et l’existence de six zones éco-géographiques relativement homogènes ». En termes d’atouts et opportunités, le Sénégal peut compter sur « une couverture végétale de 14 051 600 ha, soit 71,5% du territoire et une présence de 3641 espèces végétales et de 4330 espèces animales ». Pour une valorisation optimale de ces potentialités, le PNADT préconise de mise en œuvre de parcs industriels artisanaux spécialisés dans les métiers du bois, du fer… Ainsi, il répondra efficacement à l’enjeu de « mise en place de systèmes productifs locaux et de promotion d’une industrie de substitution et de valorisation des potentialités locales » relevé sur le thème « Dynamiques économiques et intégration régionale ».

Il est ressorti en outre de l’analyse des ressources naturelles, un potentiel en eau renouvelable de 132 milliards de m3 par an d’eaux pluviales, 38,8 milliards de m3 par an d’eaux de surface, et 10 à 11 milliards de m3 par an d’eaux souterraines.

Mais le thème 1 rappelle que le Sénégal est vulnérable et dépend des aléas climatiques. Aussi, renseigne-t-il sur la perte de la biodiversité due aux feux de brousses, à la salinisation des terres, aux défrichements et à la surexploitation des ressources.

Pour l’élaboration du document de référence en matière d’aménagement du territoire, le rapport de synthèse du Bilan- Diagnostic du PNADT dégage des enjeux en matière de « Gouvernance territoriale » : mise en œuvre effective des réformes de décentralisation, correction des incohérences territoriales et réforme du foncier et positionnement effectif des collectivités territoriales dans le système de gestion.

Sur la trajectoire du Plan Sénégal Emergent (PSE) et de l’Acte III de la décentralisation, le PNADT a pour objectifs généraux, à l’horizon 2040, de promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l’espace et une valorisation durable des ressources et potentialités, d’atteindre l’équité territoriale, de réduire les disparités inter et intra régionales, de prendre en compte les enjeux liés aux changements climatiques, à l’urbanisation, au développement du numérique, etc.



Source : ANAT