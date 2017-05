Placé sous mandat de dépôt pour homicide involontaire : Mansour Fall, le grand-père des enfants des P.A était à la barre hier

Retour sur la mort par asphyxie de ces cinq mômes, quatre filles et un garçon, habitant à l’Unité 17 des Parcelles Assainies. Le procès de Mansour Fall, ce transitaire placé sous mandat de dépôt depuis le 15 mai pour homicide involontaire, a en effet été appelé ce mercredi, vers 22h, par le tribunal des flagrants délits de Dakar.

« Dagno noyi gaz bi (ils ont inhalé le gaz). C’est la volonté divine », a résumé le présumé pyromane en guise de réponse. A l’en croire, lorsque les éléments de la Police sont arrivés sur les lieux du drame, les enfants étaient déjà dans les pommes. Invité à revenir sur les faits, il soutient : « Depuis 25 ans, la bougie est placée dans le même emplacement. Ce jour là, à l’heure de la prière de l’aube, je savais que ça pouvait prendre feu. Parce que la bougie était presque finie. » « Depuis lors, je ne bois que du café », ajoute-t-il, un brin tendu.

Le maitre des poursuites de dire que cette affaire a plongé tout le Sénégal dans l’émoi. « Au Sénégal, on a l’habitude de tout mettre sur le compte de la volonté divine. On ne peut pas toujours rester dans ce fatalisme. » Pour le parquet, il y a de la négligence, les faits sont clairs, leur gravité constante. Il pointe un lien de cause à effet entre le comportement de Mansour Fall et la mort de ces enfants. Il a ainsi demandé au tribunal de le condamner à deux ans ferme pour donner l’exemple aux Sénégalais.

Il faut dire que le transitaire, décrit comme un disciple de Bacchus, s’est défendu tout seul. Appelé à dire son dernier mot, il veut d’abord « régler » ses comptes avec un membre de la famille, présent dans la salle : « Les gens ne savent pas parler. Ils n’ont qu’à s’occuper de leurs problèmes. » Relancé par le juge, il déclare tout de go : « C’est la volonté divine ». L’affaire est mise en délibéré pour le 24 mai prochain.