Piques : Les « voleurs du siècle » selon Me El Hadj Diouf

L’avocat Me El Hadj Diouf a lancé des piques et pas des moindres aux Présidents de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse et à celui du Haut conseil des collectivités locales (HCCT). Lors de la conférence convoquée par les élus de la ville de Dakar, il a accusé ces derniers de voleurs du siècle.

« Macky Sall s’il veut mettre des gens en prison, il peut le faire. Tanor Dieng est le plus grand voleur, on se souvient des licences de pêche. Ainsi que Moustapha Niasse et les passeports chinois. Mais Macky veut se suicider, puisqu'il chemine avec des vieillards et qui ne sont pas sages. Ils aiment le pouvoir » a-t-il dit. « Ce que j’ai constaté a-t-il ajouté, c’est la ruée vers les medias de personnes qui dénoncent comme si eux avaient les rapports entre les mains. Si ces militants occupent les places publiques c’est parce que la question est politique et il faut y répondre politiquement. Dakar a été agressée parce qu'on a agressé son maire », a-t-il laissé entendre...