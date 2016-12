Pikine honore ses meilleurs élèves : 400 élèves du département primés

La ville de Pikine veut faire de l’éducation une sur priorité. Après avoir octroyé des bourses d’étude et de formation jusqu’à la licence pour 1100 élèves du département, la ville de Pikine a dégagé une enveloppe de 50 millions pour récompenser le mérite des élèves qui se sont distingués à travers leurs bonnes notes en classe durant l’année académique 2015-2016.

Dans le souci de créer l’émulation, une cérémonie de remise des prix a été organisée pour primer les meilleurs élèves du secondaire et du moyen. En effet, des ordinateurs portables, des tablettes accompagnées d’enveloppes d’argent ont été remis aux élèves primés. Pour les primés au Baccalauréat avec mention Très bien, Bien et A bien, 183 élèves ont reçu un ordinateur avec une enveloppe pour faire face aux dépenses liées à leur scolarité. Les élèves admis au Bfem qui font actuellement la seconde, au nombre de 75, ont reçu des tablettes avec une enveloppe. Pour les classes intermédiaires c’est-à-dire de la 6e à la 3e ,125 élèves sont primés et 10 élèves de l’école primaire pour avoir été parmi les meilleurs sur le classement national. Les lauréats du concours général, du Miss Math et Miss science ont aussi reçu leur récompense.

Pour de meilleures conditions de travail, la Ville de Pikine a offert 1100 table-bancs aux collèges et lycées du département qui avaient exprimé le besoin.

L’absence d’infrastructures scolaires pour le secondaire a été évoqué, le Maire la Ville rassure les élèves avec l’érection d’un second lycée dans Pikine Dagoudane « Nous voulons créer l’émulation, raison de l’organisation de la fête de l’excellence. Nous avons primé 410 meilleurs élèves du département. Nous avons aussi récompensé les Daaras et les meilleures écoles qui ont fait les meilleurs résultats. Lors du conseil des ministres, le chef de l’état avait promis de construire un lycée pour Pikine. Le financement est acquis, un site est même identifié dans l’arrondissement de Dagoudane pour abriter ce nouveau lycée » a annoncé le maire Abdoulaye THIMBO.