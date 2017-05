Pikine : Réconciliation entre Abdou Karim Sall et Abdoulaye Thimbo

L’heure était à la communion à Pikine, où les femmes des 16 communes ont décidé de porter à la tête de leur coordination, le député Awa Niang. Une occasion pour le coordinateur des cadres républicains Abdou Karim Sall et le maire de Pikine d’enterrer leurs divergences.

C’est le premier nommé qui a fait le premier geste. Alors que la tension montait autour du podium ou avait pris place les premiers responsables que sont Néné Fatoumata Tall, le ministre Pape Gorgui Ndong, Awa Guèye, Vice-Présidente de l’Assemblée, l’ancien Premier ministre entre autres, le coordinateur de l’APR Mbao a demandé à Abdoulaye Thimbo de le rejoindre sur le podium.

« Je voudrai dire à tout un chacun que Pikine a réussi la mobilisation pour montrer à la face du monde, cette unité tant recherchée. C’est pourquoi, à l’endroit des responsables de Pikine, je dirais que Thimbo et Abdou Karim ne forment qu’une seule personne. Nous ne faisons qu’un ce qui nous permettra d’aller à l’assaut des 16 communes, ce qui nous permettra de donner au président Macky Sall la victoire », dira-t-il.

Concernant les législatives, Abdou Karim Sall de révéler que tous ont décidé d’attendre le choix du président « et nous sommes tous d’accord que quelle que soit la liste qui sortira pour le Département de Pikine, nous serons tous unis comme un seul homme ».

Une unité retrouvée qui a plu à l’ancien Premier ministre Aminata Touré qui a félicité l’honorable député Awa Niang, plébiscitée comme Présidente des femmes de Pikine.

L’envoyée spéciale du Chef de l’Etat, a aussi incité les habitants de Pikine à retirer leurs cartes et à donner la majorité au Chef de l’Etat.