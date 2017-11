Pikine : Abdoulaye Thimbo pour la requalification et la restructuration de Pakk Lambaye

Au lendemain de l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du jeudi au vendredi à Pakk Lambaye, des curieux recherchaient, en vain, la mine du maire de la Ville de Pikine dans le ballet des autorités venues compatir à la douleur des sinistrés. En réalité, Abdoulaye Thimbo se trouvait en visite de travail en Belgique.

Aussitôt informé, il a écourté son séjour et après avoir foulé le sol dakarois, s’est rendu sur le site artisanal, qui jouxte les murs de sa mairie, pour, accompagné de son entourage de premier cercle, mesurer l’ampleur des dégâts.

Refusant d’élucubrer sur les responsabilités des uns et des autres, M. Thimbo a préféré, tout d’abord, marqué sa solidarité aux déflatés.

Après cela, il a, à titre de solutions durables et structurelles, préconisé « une requalification et une restructuration du Pakk Lambaye ».

A cet égard, le maire de Pikine attend de la réunion qui se tiendra ce mardi autour du gouverneur de Dakar et à l’instigation du ministre Aly Ngouille Ndiaye des solutions pour mettre fin à ce problème, qui participe d’une vraie problématique.

« Je pense que ça pourrait d’abord commencer par élargissement des ruelles. Vous constatez avec nous que l’étroitesse de ces rues ne favorise par la fluidité des personnes et véhicules en cas de sinistre pour les interventions », anticipe déjà Thimbo.

Pour mémoire, la mairie de Pikine abrite une caserne de sapeurs-pompiers. Cette dernière a apporté les premiers secours une minute après que l’incendie s’est déclaré. Raison pour laquelle Abdoulaye Thimbo a tenu à vivement remercier le major Atou Seck.