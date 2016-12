Pierre Ménès sauvé par un don d'organe

Pierre Ménès va mieux, ça on le savait depuis ce week-end, et les nouvelles rassurantes données à son sujet par Canal+. Le consultant a ensuite publié une photo de lui sur, son lit d'hôpital, en compagnie de Thiago Motta. Mais le mystère reste entier concernant la maladie dont souffrait l'ancien journaliste de L'Equipe.

Dans un post Facebook publié lundi, Melissa Acosta, la compagne de Ménès, a toutefois délivré quelques informations. On apprend ainsi que le consultant, qui n'est plus apparu à l'antenne depuis le 28 août dernier, a bénéficié d'un don d'organe, ce qui a permis de lui sauver la vie.

"Voilà déjà une semaine que l'on a eu ce don magnifique, écrit ainsi Melissa Acosta. Car j'ai vu décliner de jour en jour mon amour. (...) À chaque seconde, chaque minute, chaque heure et jour de souffrance qui se transforme en mois interminables. Et enfin le soulagement, le lâcher prise, la joie. Puis la tristesse de ne jamais pourvoir remercier les personnes qui ont permis ce don d'organe car tout cela est est anonyme. Je voudrais dire merci à tous ceux qui pendant un moment de grande tristesse et de deuil ont permis de redonner la vie. Quelle bienveillance. Quelle force. Quel humanisme que d'offrir un tel cadeau à un inconnu. Mais il n'y aura jamais de mot assez fort pour exprimer notre reconnaissance. (...) Nous vous devons tout. Ce que vous avez fait sans rien en échange n'a pas de prix. Quelle angoissante situation que d'attendre la mort de quelqu'un pour avoir le droit de vivre...."