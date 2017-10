Photos : El Malick Seck offre 50 000 cahiers aux écoliers de Thiès

Comme lors de l'année scolaire passée, El Malick Seck, homme politique et conseiller municipal à Thiès, a décidé d'offrir 50 000 cahiers aux écoliers de Thiès. La distribution a commencé à son ancienne école, Malick Kairé Diaw de Randoulène Nord, l'établissement où il a fait ses études. Tout l'effectif de l'école, plus de 900 élèves ont reçu chacun plusieurs cahiers pour bien passer l'année scolaire. Au total, près de 5000 cahiers ont été distribués dans cette école. Il faut dire que El Malick Seck avait déjà entièrement rénové cet établissement et ce cours primaire est devenu l'un des plus modernes de la ville. 8 autres établissements vont recevoir les cahiers offerts par l'homme politique.