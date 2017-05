Photos : 8ème édition de la soirée de la convention des jeunes reporters.

2017 correspond au lancement de la 8e édition de la soirée de la convention des jeunes reporters du Sénégal. Cette soirée de gala annuelle vécue ce 06 Mai au King Fahd Palace était l'occasion de primer les meilleurs journalistes qui ont eu le courage de se présenter au concours de meilleur reporter dans les domaines respectifs de la presse écrite de la presse en ligne de la radio et de la télévision avec cette année l'innovation avec le pris pour les droits de l'enfant. Les prix ont ete remis en presence des autorités comme le maire Aliou Sall le secrétaire d'Etat a la communication Yakham Mbaye et de grandes figures de la presse sénégalaise. Cette soirée qui fut belle a été animée par Pape Diouf et son orchestre de la génération consciente.